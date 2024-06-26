"أنا فشلت والهلال ليس على مستوى أندية إنجلترا!" .. ميتروفيتش يخرج عن صمته

أليكساندر ميتروفيتش يثير الجدل..

اعترف النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال السعودي، بـ"فشله الكبير" في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

ميتروفيتش وزميله الآخر في الهلال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ودعا بطولة كأس أمم أوروبا مع منتخب صربيا، من دور المجموعات؛ بعد الهزيمة من إنجلترا والتعادل مع سلوفينيا والدنمارك.

وفي هذا السياق.. قال ميتروفيتش في تصريحات نقلها موقع "informer"، مساء اليوم الأربعاء: "منتخبنا يستحق الخروج من البطولة.. لم نقدم أي شيء يذكر على المستوى الهجومي، كما أنني لم أقم بعملي بشكل جيد".

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وعلى الرغم من ذلك.. اعتبر مهاجم الزعيم الهلالي، أن منتخب صربيا لديه مستقبلًا كبيرًا؛ لكنه يحتاج إلى مراجعة بعض الأمور التكتيكية والفنية.

وبخصوص تأثير انتقاله إلى الهلال على مستواه الفني والبدني.. رد أليكساندر ميتروفيتش قائلًا: "ألعب في فريق هجومي؛ نعم.. ليس على مستوى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليج)، لكنني شخص أهتم بجسدي دائمًا".

وانتقل ميتروفيتش في صيف عام 2023، من نادي فولهام الإنجليزي إلى الهلال؛ حيث توّج في موسمه الأول مع الفريق السعودي، بالثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن، كأس الملك والسوبر".

جدير بالذكر أن موقع "informer"، كان قد ذكر أن 4 لاعبين من بينهم ميتروفيتش وسافيتش، هددوا بعدم اللعب لمنتخب صربيا مجددًا، حال استمرار المدرب الحالي دراجان ستويكوفيتش.