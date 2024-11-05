أسطورة مانشستر يونايتد: أهلًا برونالدو مع أموريم.. لكنه يسير في طريق بيكهام!

ماذا قال شيرنجهام؟

عاد الحديث من جديد عن إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد، وذلك بعد اعتزال كرة القدم.

لعب صاحب الـ39 عامًا فترتين في أولد ترافورد، حصل في الأولى على عدة ألقاب منها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية، لكن فترته الثانية لم تكن الأفضل، إذ فسخ عقده بعد خلافات مع المدرب السابق إريك تين هاج قبل نحو عامين.

ويستعد مدرب سبورتنج السابق روبن أموريم لتولي زمام الأمور في مانشستر يونايتد، خلفًا لتين هاج، وقد يميل رونالدو إلى التواجد في الطاقم التدريبي إلى جانب مواطنه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال تيدي شيرنجهام، نجم مانشستر يونايتد السابق، إن "كريستيانو سيكون موضع ترحيب كبير في مانشستر يونايتد تحت قيادة روبن أموريم، لكن من المتوقع أن يسير على طريق ديفيد بيكهام".

وأضاف في تصريحات لـ"Flash Score": "لكني أعتقد أن رونالدو سيسير على طريق ديفيد بيكهام في القيام بأشياء أخرى بعيدًا عن التدريب، أشياء بارزة في جميع أنحاء العالم، أنا متأكد من أنه سيكون موضع ترحيب كبير -في أي صفة- بالعودة إلى النادي، لكنني أشك في أنه سيكون مدربًا".