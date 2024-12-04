ماذا قا هامان؟

يرى لاعب وسط ليفربول السابق ديتمار هامان، أن نادي بايرن ميونخ قد يكون خيارًا جيدًا لمحمد صلاح نجم الريدز "حال رحيله عن آنفيلد".

وينتهي عقد صاحب الـ32 عامًا مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه "أقرب للرحيل من البقاء في الوقت الحالي".

ويحق لصلاح التوقيع لأي نادٍ في صفقة انتقال حر، اعتبارًا من يناير المقبل، على أن ينتقل بشكل مجاني في الموسم المقبل، علمًا بأنه يقدم أداءً مثاليًا هذا الموسم.

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وقال هامان، في تصريح لـ"Genting Casino": "إنه أمر غريب إذا لم يتحدث النادي معه، لكنني أعتقد أنه سيعرض عليه عقدًا جديدًا لمدة عامين، سيرغب اللاعب في عقد لمدة 4 سنوات، لكن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة عندما تبلغ الثلاثين من العمر".

وأضاف: "يجب على الأندية دائمًا أن تكون حذرة للغاية بشأن ذلك، ولا شك لدي أنه لديه عامان آخران في المستوى الأعلى، لكن إذا أراد صفقة أطول، فقد تكون هناك مشكلة".

وزاد: "لست متأكدًا من إمكانية استبدال محمد صلاح عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف في المباريات الكبيرة، يمكنك دائمًا الاعتماد عليه، هناك لاعبون موهوبون آخرون، لكنهم ليسوا مثله".

وختم: "إذا لم يعرض ليفربول عليه عقدًا، فلن أتفاجأ برؤية محمد صلاح ينضم إلى بايرن ميونخ، في الوقت الحالي لديهم أجنحة أقل (في المستوى)، ولن يكونوا النادي الوحيد أيضًا، فهو يريد اللعب في أعلى مستوى، وإذا لم يكن ذلك مع ليفربول، فسيكون مع نادٍ كبير آخر، كان محمد صلاح أفضل لاعب لمدة 8 سنوات، ولا يزال يسجل في المتوسط 25 هدفًا".