أسطورة فرنسا: ريال مدريد يفجر غضبي.. وأنتظر خطوة ناضجة من مبابي

"لقد أنهى وقته في باريس"!

تتواصل التكهنات بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وذكرت تقارير أن "اللاعب يدرس الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، فيما ذكرت أخرى أنه وافق بالفعل على صفقة مع ريال مدريد"، لكن مقربين من مبابي قالوا إنه "لم يتوصل بعد لاتفاق مع أي ناد".

وقال نجم الكرة الفرنسية السابق كريستوف دوجاري: "مبابي قرر الرحيل، أعتقد أنه قضى وقته في باريس، سواء أحببناه أم لا، إلا أنه قدم كل ما يلزم على أرض الملعب، وكان بإمكانه تقديم المزيد، فهو لاعب لا يصدق".

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وأضاف دوجاري في تصريح لـRMC Sport: "لم ينجح حتى الآن في تحقيق الهدف الذي حدده لنفسه عندما وصل إلى سان جيرمان (دوري الأبطال)، لكنه فعل الكثير وجلب المتعة والسعادة، أنتظر أن يقول في أقرب وقت ممكن، إنه لن يبقى، سأجد في ذلك أناقة ونضجا".

وختم: "موقف ريال مدريد يزعجني بشدة. أعتقد أنهم أذكياء بعض الشيء! إذا كانوا يريدون مبابي، عاجلا أم آجلا سيتعين عليهم الوصول إلى محفظتهم، أنظر يميني فأشعر أنهم هناك للحصول عليه، وأنتقل إلى اليسار فأرى أنهم ليسوا مستعدين لصرف الأموال وأنهم لن ينتظروا. أجد أن مسؤولي الريال يتحدثون أكثر من اللازم".