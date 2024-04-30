بعد التعهد بسحقه .. تصريحات نجم ريال مدريد قد تثير غضب بيريز

مواجهة محتملة بينهما في نهائي الأبطال

رغم الأنباء المتزايدة حول انتقاله إلى ريال مدريد، إلا أن أنطونيو روديجر مدافع الفريق الإسباني قرر توجيه رسالة شديدة اللهجة للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

مهاجم باريس سان جيرمان الذي يستعد لقيادة هجوم فريقه، غدًا، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، أصبح قريبًا من مغادرة النادي الفرنسي، وريال مدريد يعتبر الوجهة الأقرب له.

روديجر على الجانب الآخر يقود هجوم ريال الليلة أمام بايرن ميونخ في ذهاب نفس المرحلة، وقد يكون على موعد مع الفرنسي في النهائي لو تأهل كل منهما، لذلك قام خلال حديثه مع صحيفة " لو ميديا كاريه" بتوجيه رسالة خاصة لمبابي.

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روديجر خرج في تصريحات قبل مواجهة بايرن، ليشيد بمبابي، مؤكدًا أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم والانتقال لريال مدريد هو الخيار الأنسب له، لكنه تعهد بسحقه لو حاول المرور منه في النهائي.

موقع "Football Espana" قال إن هذه التصريحات قد لا تعجب فلورنتينو بيريز ريال مدريد، وإن كانت على سبيل المزاح من المدافع الألماني.

ويرجع ذلك باعتبار أن مبابي هو الصفقة المنتظرة والأهم للعملاق الإسباني منذ سنوات طويلة، خاصة لو حاول روديجر الوفاء بوعده والتدخل بعنف على المهاجم الفرنسي وتسبب في إصابته.