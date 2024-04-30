"راموس أفضل مدافع في العالم"

أكد الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، أن زميله الإنجليزي جود بيلينجهام، هو أفضل لاعب في العالم هذا الموسم.

وقال روديجر، في مقابلة مع "CARRÉ": "إذا لعبنا ضد مبابي في نهائي دوري الأبطال، سنهزمه، إذا مر مبابي بالكرة بجانبي سأسحقه (يضحك)".

وسُئل روديجر: "بعد مباراة ألمانيا ضد فرنسا، هل ما زال مبابي في جيبك؟"، فأجاب: "لا، أعتقد أن الحديث بهذه الطريقة غير محترم".

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وفيما يتردد عن انضمام مبابي إلى ريال مدريد، أوضح: "من قال إنه سيأتي؟ ليس رسميًا، لكن أفضل اللاعبين في التاريخ لعبوا لريال مدريد".

وأوضح: "أصعب خصم واجهته؟ سأقول اثنين: كريستيانو رونالدو وأجويرو. وليس مبابي؟ لا، مبابي ليس رأس حربة وإنما جناح".

وقص روديجر موقفًا من طفولته، قائلًا إنه "كان يتبول لا إراديًا في فراشه حتى سن 15 عامًا".

وختم: "أفضل مدافع في العالم ما زال سيرخيو راموس، يجب أن نحترم الأساطير. هو وتياجو سيلفا وبيبي".