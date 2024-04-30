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معتز الجمال

روديجر: بللت فراشي حتى سن 15 عامًا.. وسأسحق مبابي في نهائي الأبطال!

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"راموس أفضل مدافع في العالم"

أكد الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، أن زميله الإنجليزي جود بيلينجهام، هو أفضل لاعب في العالم هذا الموسم.

وقال روديجر، في مقابلة مع "CARRÉ": "إذا لعبنا ضد مبابي في نهائي دوري الأبطال، سنهزمه، إذا مر مبابي بالكرة بجانبي سأسحقه (يضحك)".

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وسُئل روديجر: "بعد مباراة ألمانيا ضد فرنسا، هل ما زال مبابي في جيبك؟"، فأجاب: "لا، أعتقد أن الحديث بهذه الطريقة غير محترم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفيما يتردد عن انضمام مبابي إلى ريال مدريد، أوضح: "من قال إنه سيأتي؟ ليس رسميًا، لكن أفضل اللاعبين في التاريخ لعبوا لريال مدريد".

وأوضح: "أصعب خصم واجهته؟ سأقول اثنين: كريستيانو رونالدو وأجويرو. وليس مبابي؟ لا، مبابي ليس رأس حربة وإنما جناح".

المباريات التالية

وقص روديجر موقفًا من طفولته، قائلًا إنه "كان يتبول لا إراديًا في فراشه حتى سن 15 عامًا".

وختم: "أفضل مدافع في العالم ما زال سيرخيو راموس، يجب أن نحترم الأساطير. هو وتياجو سيلفا وبيبي".

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