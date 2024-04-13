النادي الكتالوني لا يريد أعباء مادية جديدة

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية بعضًا من بنود عقد الرعاية المبرم بين نادي برشلونة وعلامة الأزياء الأمريكية الشهيرة "نايكي" والذي يسبب إشكاليات قضائية في الوقت الراهن بين الطرفين ويبدو كلاهما راغبًا في إنهاء تلك العلاقة التعاقدية.

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هناك قسم خاص في بنود عقد الرعاية، يتعلق بالخصومات المادية حال عدم قدرة برشلونة على تحقيق بطولات أو الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولات الأوروبية، منها ما يلي:-

الموضوع يُستكمل بالأسفل

1) إذا لم يفز برشلونة بالدوري في كل موسم خلال مدة العقد، يتم خصم 5% من المكافآت التي سيتم الحصول عليها في الموسم التالي.

2) إذا لم يصل برشلونة إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا أو ما يعادله، يتم تطبيق خصم بنسبة 10٪ في الموسم التالي.

3) إذا لم يتأهل برشلونة للعب في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ستكون نسبة الخصم 30%.

4) إذا لم يتأهل برشلونة للمنافسة في أي مسابقة أوروبية، يتم تطبيق خصم قدره 60%.

بذلك إذا قمنا بحساب المبالغ التي خصمت من برشلونة في الموسمين الأخيرين، في ضوء عدم وصول الفريق الكتالوني إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا والفوز بدوري واحد فقط، فإننا نجد أن الأموال التي خسرها برشلونة لم تكن بالقليلة، ونستطيع أن نفهم سبب إصرار النادي الكتالوني على إلغاء تلك العلاقة التعاقدية، وربما ترجيح كفة "بوما" في عقد رعاية ضخم جديد.