هل يتخلص النادي الكتالوني من ديونه؟

سيكون شهر مارس الذي بدأ لتوه فارقًا في مشوار الأزمة الاقتصادية التي تضرب نادي برشلونة، ذلك لأن فيه سيتم تحديد موقف النادي من الاستمرار ضمن رعايات العلامة التجارية الأمريكية الكبرى "نايكي".

بحسب العقد الذي أبرم في 2016، ومن المفترض أن يستمر بنفس شروطه إلى 2026، يحق لبرشلونة أو "نايكي" أن يقوم بإخطار الطرف الآخر بفسخ العقد مباشرة في مارس 2024، وهو اتجاه واضح داخل إدارة برشلونة في الوقت الراهن.

ذلك لأن النادي الكتالوني يملك عرضًا رائعًا من علامة ألمانية شهيرة كبرى هي "بوما".. لكن أثناء انتظار دخولها بشكل رسمي عقب فسخ التعاقد مع "نايكي" هناك طرف ثالث يرغب في استغلال فترة الفراغ.

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هذا الطرف هو علامة "هاميل" الألمانية المتخصصة في صناعة الأزياء الرياضية، والتي تقدر صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فترة الفراغ التي ستملؤها ستكون قرابة عام.

هناك عاملان مهمان في هذا الصدد، أولهما أن الإدارة لا توافق بشكل كلي على إنهاء العقد مع "نايكي" بالأساس، وهناك اتجاه داخل الإدارة أيضًا لعدم المخاطرة بإلغاء العقد مع أهم الرعاة في ظل المخاطر الاقتصادية التي تحيط بالنادي وخصوصًا في صيف 2023-2024.

أما النقطة الأخرى الهامة، أن العقد ينص على أن يتحمل الطرف الراغب في فسخ العقد تكاليف إضافية تحسب كنسبة مما سيتقاضاه الطرف الآخر، وبرشلونة لا يبدو مستعدًا لأتعاب إضافية.