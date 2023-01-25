أزمة في باريس سان جيرمان؟ كيمبيمبي مصدوم من دور مبابي الجديد

كيمبيمبي أكد أنه مصدوم من قرار جعل مبابي القائد الثاني في باريس سان جيرمان بدلًا منه.

عبر برينسيل كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي عن صدمته من قرار كريستوف جالتييه المدير الفني للفريق بجعل كيليان مبابي نائب القائد في الفريق.

مبابي حمل شارة قيادة باريس سان جيرمان للمرة الأولى خلال مباراة فريقه أمام باي دو كاسيل والتي أقيمت لحساب دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا مساء السبت.

ذلك جاء في غياب البرازيلي ماركينيوس، قائد الفريق، إلى جانب كيمبيمبي والإيطالي ماركو فيراتي، حيث يحتل الثنائي عادةً المركزين الثاني والثالث في تسلسل قادة باريس سان جيرمان.

كيمبيبي قرر استخدام خاصية القصص في حسابه عبر موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي للتعليق على الأمر برمته، والإصرار على أنه لم يتم إبلاغه بالأمر.

وكتب المدافع الفرنسي: "في الساعات القليلة الماضية، قرأت وسمعت الكثير عن نفسي، لذلك أود أن أوضح الأمور، من أجل تجنب الاستمرار في نشر معلومات كاذبة في هذا الصدد".

وأضاف: "لم أكن على علم بذلك القرار، هذا خاطئ تمامًا، ومع ذلك، سأحترم دائمًا قرارات النادي".

كيمبيمبي يتعافى حاليًا من إصابة في وتر أكيليس، وهو غائب عن المباريات منذ فترة، حيث كانت آخر مرة ارتدى فيها شارة قيادة باريس سان جيرمان في 29 أكتوبر ضد تروا، في المباراة التي لعبها مبابي أيضًا، رغم تصريح جالتييه بأن الأخير أصبح القائد الثاني منذ الصيف الماضي.