يفرض سيطرته على النادي؟ مبابي ودور جديد في باريس سان جيرمان

مدرب باريس سان جيرمان يكشف عن حصول كيليان مبابي على دور جديد في فريق العاصمة الفرنسية.

قدم كيليان مبابي أداءً رائعًا في فوز باريس سان جيرمان على فريق باي دو كاسيل، بعدما سجل خمسة أهداف من أصل سباعية سجلها النادي الباريسي في مرمى الفريق الناشط في دوري الدرجة السادسة، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا.

مبابي بدأ المباراة وهو يحمل شارة قيادة باريس سان جيرمان، في ظل غياب البرازيلي ماركينيوس، إلى جانب بريسنيل كيمبيمبي وماركو فيراتي، حيث يحتل الثنائي عادةً المركزين الثاني والثالث في تسلسل قادة باريس سان جيرمان.

وأوضح كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان أن مبابي أصبح نائب قائد باريس سان جيرمان منذ الصيف الماضي، وبالتالي كان من الطبيعي أن يحمل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا شارة القيادة في غياب ماركينيوس.

وقال جالتييه في تصريحات ما بعد المباراة خلال المؤتمر الصحفي لشرح الوضع: "قررنا في بداية الموسم أن يكون كيليان مبابي هو القائد الثاني، إنه يستحق أن يحمل شارة القيادة عندما يغيب ماركينيوس".

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وأضاف جالتييه عن خماسية مبابي: "إنه هداف بالفطرة، مهووس بالتسجيل والهجوم، لن أقول إنه سيكتسب الثقة [من تسجيل خمسة أهداف]، لكنه يرقى إلى مستواه".

وتابع: "لقد كان من المهم بالنسبة له ونيمار أن يلعبا المباراة كاملة، لقد اجتمعا كثيرًا وبحثا عن بعضهما البعض كثيرًا، كان ذلك جيدًا لهما".

أهداف مبابي خلال مباراة دور الـ32 من كأس فرنسا جعلته أول لاعب في تاريخ باريس سان جيرمان يسجل خمس مرات في مباراة تنافسية.

حصول مبابي على منصب نائب القائد في باريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي يوضح بطريقة أو بأخرى أن الفرنسي فرض سيطرته بشكل واضح على أروقة النادي الباريسي، خاصة بالنظر إلى التقارير التي تحدثت عن حصوله على العديد من المزايا بعد تجديد عقده في مايو 2022.