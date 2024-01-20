أزمة صحية تجبر مدرب السنغال على البقاء 24 ساعة في المستشفى

تعرّض أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال لأزمة صحية، بعد الفوز في مواجهة الكاميرون (3-1)، أمس الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وحجز أسود التيرانجا مقعدًا في ثمن نهائي كأس الأمم إفريقيا، حيث رفعوا رصيدهم إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة، بعد الفوز في الجولة الأولى على حساب جامبيا (3-0).

وأعلن الاتحاد السنغالي في بيان رسمي، أن "سيسيه دخل قسم الطوارئ بعد تعرّضه لوعكة صحية عقب مواجهة الكاميرون مباشرة".

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وأضاف: "صاحب الـ47 عاما دخل المستشفى مساء الجمعة، وبقي لمدة يوم كامل حيث عولج من قبل طاقم طبي من (أمراض معدية حميدة)، وأجرى فحوصات طبية جاءت نتيجتها مطمئنة، قبل خروجه والتحاقه بالفريق".