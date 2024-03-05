أزمة بدأت من كاسترو وانتهت بإغماء .. فيديوهات موثقة تورط النصر عقب مواجهة العين!

لم تحضر الروح الرياضية بين الأشقاء العرب في ديربي النصر والعين الآسيوي!

رغم أنها مواجهة عربية خالصة بين شقيقين إلا أن توابع مواجهة النصر السعودي والعين الإماراتي، تقول عكس ذلك تمامًا، في ظل كم الاشتباكات التي نشبت سواء خلالها أو بعدها.

المباراة أقيمت أمس الإثنين، على استاد هزاع بن زايد في الإمارات، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت لصالح أصحاب الأرض (1-0).

وبحسب سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر الأسبق، فإن أربعة من إداريي النادي اعتدوا بالضرب على أحد موظفي الزعيم الإماراتي، بعد نهاية المباراة مباشرةً، حتى وصل الأمر لتعرض الأخير لحالة إغماء.

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وأوضح آل مغني أن حالة الموظف ليست جيدة، مشيرًا إلى الأزمة بدأت بمشادة كلامية بينه وبين البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للعالمي، داخل المستطيل الأخضر، قبل أن يتم الاعتداء عليه بعد دخوله للممر المؤدي لغرف خلع الملابس من قبل إداريي العالمي.

عضو شرف النادي السعودي السابق شدد كذلك على أن الواقعة موثقة ومصورة، لكن النادي الإماراتي رفض تصعيد الأزمة.

يذكر أن هناك فيديوهات كذلك يزعم مروجوها أن الجماهير الإماراتية قامت بالاعتداء على مجلس جمهور النصر عقب نهاية المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان من جديد في 11 من مارس الجاري، حيث الإياب، على استاد الأول بارك في العاصمة السعودية "الرياض".