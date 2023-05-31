رغم أزماته الأخيرة .. باريس سان جيرمان يخطط لوداع ليونيل ميسي

باريس سان جيرمان سيودع ميسي بما يليق به

بات الفراق بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وناديه الفرنسي باريس سان جيرمان شبه مؤكد؛ حتى أن النادي الفرنسي بدأ يستعد لتلك اللحظة.

وينتهي عقد ليو مع باريس بعد موسمين في صفوف النادي الفرنسي الذي لم يجدد تعاقده معه، ويبدو لن يجدد وسيرحل بنهاية يونيو المقبل.

وترغب إدارة باريس، بطل الدوري الفرنسي، في وداع ميسي بما يليق إذ يريدون مشاركته في حفل وداع رسمي خلال مباراتهم مع كليرمونت في الجولة الختامية من الدوري الفرنسي.

وتريد إدارة باريس إنهاء العلاقة مع ميسي بأفضل طريقة ممكنة للحفاظ على صورة النادي عالميًا.

وكانت العلاقة بين ليو وجماهير باريس متوترة دائمًا مع صافرات استهجان ضده في ملعب حديقة الأمراء، وازداد الأمر سوءًا بعد أزمة سفر ميسي إلى المملكة العربية السعودية لرحلة ترويجية بعد يوم من هزيمة ناديه واعتقاده بأن اليوم عطلة وهو ما أثار ضده موجة غضب عارمة من جمهور باريس قبل أن يخرج قائد الأرجنتين المتوج بكأس العالم في فيديو ويعتذر لإدارة ناديه وزملائه.