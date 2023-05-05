خطوة مفاجئة .. ميسي يبعث برسالة علنية لباريس سان جيرمان!

ميسي يعتذر لباريس سان جيرمان وزملائه بسبب السفر إلى السعودية!

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اعتذر ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان عن قيامه برحلة إلى المملكة العربية السعودية دون الحصول على تصريح من ناديه، مما أدى إلى إيقافه من قبل نادي العاصمة الفرنسية.

ميسي عوقب من قبل باريس سان جيرمان بعد سفره إلى السعودية في زيارة برعاية من وزير السياحة السعودي وتم حرمانه من التدرب مع الفريق لمدة أسبوعين وعدم المشاركة خلال مباراتي ضد تروا وأجاكسيو، مع خصم الأسبوعين من راتبه.

رد النجم الأرجنتيني على العقوبة الصادرة بحقه بالاعتذار للنادي وزملائه، قائلاً في بث على وسائل التواصل الاجتماعي: "اعتقدت أننا سنحصل على يوم عطلة بعد المباراة كما هو الحال دائمًا، لقد نظمت هذه الرحلة ولم أتمكن من إلغائها".

وأتم: "كنت قد ألغيته بالفعل من قبل، أعتذر لزملائي وأنا في انتظار ما يريد النادي أن يفعله معي".

يذكر أن باريس سان جيرمان قرر عدم تجديد تعاقده مع النجم الأرجنتيني بعد ما حدث، وينتهي تعاقد ميسي مع باريس نهاية الموسم الجاري، بالرغم من وجود بند يتيح لتمديد العقد لموسم ثالث في حالة موافقة الطرفين.

Shahid