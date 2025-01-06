"أريد السفر إلى السعودية ".. نجم برشلونة "المصاب" يفاجئ فليك بطلب غير متوقع

لحضور السوبر..

أبدى لاعب برشلونة المصاب مارك بيرنال رغبته في السفر رفقة الفريق إلى السعودية، لحضور منافسات كأس السوبر الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو، يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي السوبر بالسعودية، وحال الفوز، سيخوض النهائي ضد بطل مواجهة مايوركا وريال مدريد يوم الأحد التالي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "بيرنال طلب الإذن من المدرب هانز فليك لمواصلة علاجه في السعودية، بينما يلعب الفريق على اللقب الأول هذا الموسم".

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وأضافت: "التزام بيرنال مع برشلونة كامل، رغم أنه يمر بلحظة مهنية حساسة بسبب إصابة خطيرة في الركبة تمنعه من اللعب حتى الموسم المقبل، لكنه يرغب في دعم زملائه في منافسات السوبر".

وختمت: "سوف يسافر بيرنال مع الفريق بالفعل، بينما فضل مارك أنرديه تير شتيجن (الذي سيغيب لنهاية الموسم)، مواصلة تعافيه في المدينة الرياضية في سانت جوان ديسبي، وتجنب رحلة طويلة جدًا".