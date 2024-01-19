أرقام صادمة .. الكشف عن راتب هندرسون الحقيقي بعد رحيله عن الاتفاق!

راتب متواضع للغاية مقارنة براتبه السابق

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تضحية هائلة قرر لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون القيام بها، من أجل بداية رحلة جديدة مع أياكس أمستردام بدلًا من الاتفاق.

هندرسون قرر قطع رحلته في المملكة العربية السعودية سريعًا، ليفسخ عقده مع الاتفاق للتوقيع على عقد مدته عامين ونصف مع العملاق الهولندي.

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الصحفي فالنتين دريسن ظهر على برنامج "Vandaag Inside" بالتلفزيون الهولندي للكشف عن الانخفاض الهائل في راتب هندرسون مع أياكس مقارنة بالاتفاق.

راتب هندرسون في السعودية كان يصل إلى 350 مليون جنيه استرليني في الأسبوع، ولكن مع أياكس سيحصل على راتب سنوي قيمته 4.5 مليون يورو وهو ما يصل إلى أقل من ثلث راتبه السابق، بالإضافة إلى 1.28 مليون يورو كمكافأة توقيع.

وكان هندرسون قد قرر الرحيل عن الاتفاق بسبب عدم تأقلمه هو وعائلته على الأجواء في السعودية، وتلقى العديد من العروض الإنجليزية لكنه فضل أياكس على الجميع.

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يذكر أن صحيفة تيليجراف البريطانية ذكرت أن هندرسون لم يحصل على أي شيء من راتبه مع الاتفاق طوال الـ6 أشهر الماضية لأسباب ضريبية، ومن المتوقع عدم حصوله على أي شيء في واحد من المواقف في سوق الانتقالات.

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