لم ولن يحصل على أي شيء .. تفاصيل صادمة من فسخ عقد هندرسون مع الاتفاق!

خسائر فادحة يتكبدها النجم الإنجليزي

SHAHID

بعد سلسلة من الجدل والتأكيد والنفي، اتفق لاعب الوسط الإنجليزي على فسخ عقده مع الاتفاق السعودي، بعد عدة أشهر من انتقاله للفريق بالصيف.

صاحب الـ33 سنة قرر إنهاء رحلته سريعًا مع الاتفاق لخوض تجربة جديدة مع أياكس أمستردام، حيث من المقرر خضوعه للكشف الطبي مع النادي الهولندي خلال الساعات القادمة.

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صحيفة "تيليجراف" البريطانية كشفت عن مفاجأة بخصوص عقد هندرسون الذي كانت تصل مدته إلى 3 سنوات، وأشارت إلى أن اللاعب لم يتلق حتى سنتًا واحدًا من راتبه الأسبوعي الذي يصل إلى 350 ألف جنيه استرليني.

ويأتي ذلك بسبب تأجيل المدفوعات في الأشهر الستة الماضية لأسباب ضريبية، ويقال إنه فعل ذلك للعودة إلى المملكة المتحدة بحرية من أجل تمثيل المنتخب الإنجليزي.

وينص القانون البريطاني على أن أي شخص يقضي أكثر من 90 يومًا يعتبر مقيمًا لأغراض ضريبية، ولذلك تم إخبار هندرسون بأنه يجب أن يقضي ثلاثة أسابيع بالتناسب في المملكة المتحدة حتى يصبح غير مقيم.

ولهذا السبب تم تأجيل مدفوعات هندرسون ووفقًا لمعسكر اللاعب فإنه من غير المتوقع أن يحصل النجم المخضرم على أي شيء عن الفترة التي قضاها في الاتفاق.

ومن المقرر أن ينخفض راتب اللاعب بشكل ملحوظ مع أياكس، بل سيكون مُلزمًا بسداد الضرائب عن الأشهر الستة الأولى من عقده في السعودية.

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وفي نهاية تقريرها قالت الصحيفة إن أسباب رحيل هندرسون تتمثل في عدم التأقلم على الأجواء في السعودية، وخوفه من عدم الالتحاق بمنتخب بلاده في يورو 2024، حيث حاولت بعض الأندية الإنجليزية ضمه لكنه اختار أياكس في النهاية.

SHAHID