كشافي الميرنجي يتحركون!

تتزايد التكهنات بشأن مصير النجم التركي أردا جولر، لاعب ريال مدريد، بعدما فشل في إثبات قدراته خلال موسمه الأول مع النادي الملكي.

وانضم صاحب الـ19 عاما إلى ريال مدريد قادمًا من فنربخشة التركى في بداية الموسم، بعد صراع مع برشلونة، إلا أنه تعرض لإصابات عديدة، ولم يقدم المستوى المأمول.

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الشاب أخطر ريال مدريد برغبته في الرحيل الصيف المقبل (على سبيل الإعارة) بسبب قلة مشاركاته، وهو ما يلقي موافقة من كارلو أنشيلوتي المدير الفني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، صرح بأن "جولر وكلاؤه لم يطلبوا مغادرة ريال مدريد على سبيل الإعارة، ولم يتم تقديم أي طلب في هذه المرحلة من الموسم".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: "تركيز اللاعب الكامل على الأسابيع الأخيرة في الموسم لمساعدة الفريق، ثم حان وقت اليورو، والمحادثات ستكون في نهاية الموسم".