وأخيرًا .. اجتمعت روح كريستيانو رونالدو بجسده في النصر!

توقفت سلسلة الإحباط التي بدأ في الشهور الأخيرة بأوروبا ورافقته في الفترة الماضية في السعودية، والآن "أهلًا بكريستيانو رونالدو في النصر"..

في الثاني من يناير 2023، خرجت صحف العالم ومواقعه الإلكترونية كافة بعنوان موحد "وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض"، لكن في حقيقة الأمر، التاريخ الذي سيظل عالقًا في الأذهان حقًا هو التاسع من فبراير 2023..

كل ما سبق هذا التاريخ ربما هو كان استكمالًا لسلسلة الإحباط التي بدأها الدون في أوروبا واستمرت مع في الرياض، فالانتقادات حاضرة، والتقليل مستمر وهز الشباك غائب.

لم يقدم صاروخ ماديرا ما كان ينتظره الجمهور للنصر، كان حاضرًا بجسده فقط دون روحه، لكن الليلة وفي التاسع من فبراير، اجتمعت الجسد بالروح..

صرخته فرحًا بإحراز الهدف الأول وكل هدف من الأربعة "سوبر هاتريك، التي سجلها في شباك الوحدة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، والتي قادته لتخطي حاجز الـ500 هدف في مختلف الدوريات التي لعب بها وتحديدًا 503 أهداف.

انفجاره في الملعب وتسديداته القوية التي وصلت لتسع تسديدات في لقاء الليلة، وانطلاقاته الصاروخية وارتقاءاته.

حسرته وندب حظه بعد ضياع فرصة الهدف الخامس في المباراة، وكأنه لاعب شاب نزل للتو في لقاء ديربي، يريد أن يقدم نفسه به للجمهور.

إصرار، شغف، طموح لا حد له، دوافع جديدة تخلق ربما يفتقدها من لا يزالوا في العشرينات من عمرهم، لكن كل ذلك ظهر الليلة على صاروخ ماديرا وهو في عامه الـ38.

الآن يمكننا أن نقول: "ها هو كريستيانو رونالدو قد وصل للرياض، ليبدأ كتابة تاريخ جديد في قارة جديدة، مؤكدًا أن التاريخ لا يُكتب في أوروبا فقط، وأن الكبار يستمرون سواء في القارة العجوز أو خارجها، فتهيأوا لعهد جديد من الدوري السعودي بقيادة الدون".