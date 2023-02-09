انفجر في غياب أندرسون تاليسكا .. ماذا قدم كريستيانو رونالدو أمام الوحدة في ليلة السوبر هاتريك؟

لم يكن السوبر هاتريك فقط هو المميز فيما قدمه رونالدو مع النصر أمام الوحدة..

ليلة رائعة قضاها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشرائع حيث معقل الوحدة، ضاربًا فرسان مكة برباعية نظيفة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

الرباعية أحرزها الدون، محرزًا أول سوبر هاتريك له في المملكة السعودية، ليبدأ كتابة تاريخ جديد له، ويصل لهدفه رقم 503 في الملاعب مع مختلف الفرق التي مثلها.

هذا الانتصار أعاد فريقه لصدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، متفوقًا في الأهداف على الشباب؛ صاحب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.

لكن لم تكن الرباعية فقط هي حصيلة رونالدو في اللقاء، إذ قدم مباراة مميزة على كافة الأصعدة..

سدد الدون تسع تسديدات في المباراة، منها ست بين القوائم الثلاث، وخلق لزملائه فرصتين للتهديف، لكن لم يتم ترجمة أي منهما لأهداف.

وفي وقت سجل به رباعية، كانت نسبة الأهداف المتوقعة منه في الأساس وفقًا للفرص التي أتيحت له هي نسبة 1.88 فقط.

بينما تفوق في ثلاث مواجهات ثنائية من أصل ست، وخسر ثلاث التحامات هوائية.

انفجار رونالدو الليلة يأتي في غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب النصر، ليطرح تساؤلًا عن مدى نجاح هذه الثنائية من عدمها.

ربما تألق الدون في غياب البرازيلي محل صدفة، وفقط كان يحتاج الدون لوقت للتألق وها هو قد تألق، هذا ما ستكشفه المباريات المقبلة، فإما أن يزيد توهج رونالدو رفقة تاليسكا بعد الدفعة التي تلقاها الليلة، وإما تهدأ روحه من جديد، وهنا سيكون لنا حدث آخر، لكن الحكم بعد المداولة..