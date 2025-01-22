"ارتكب الأخطاء ولكن".. فليك يدافع عن شتشيسني بعد مواجهة بنفيكا

ماذا قال مدرب برشلونة؟

أعرب هانز فليك مدرب برشلونة عن سعادته بالفوز الدرامي أمام بنفيكا (5-4) أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في مقابلة مع قناة موفيستار: "كانت مباراة مجنونة، إنهم جيدون جدًا في التحولات وسجلوا وأجبرونا على الدفاع بعمق شديد، لأننا لم نكن في وضع جيد".

وأضاف: "ساعدتنا التبديلات كثيرًا على العودة، أفضل ما في الأمر كان العقلية، هذه هي كرة القدم، أعتقد أنني لم أشهد عودة كهذه من قبل".

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وسُئل عن ارتكاب الحارس فويتشيك شتشيسني بعض الأخطاء في المباراة، فأوضح: "ارتكب بعض الأخطاء في الشوط الأول، لكن كما يفعل الجميع، لا أتحدث في هذه المواقف عن الأداء الفردي، ثم قام بصدات مهمة في فرص بنفيكا، نربح معًا ونخسر معًا، نحلل كل شيء معًا، إينياكي بينيا قام بعمل جيد، لا يوجد شيء ضده، ما فعلته هو قرار للفريق، سنرى ما سيحدث يوم الأحد".

وختم: "نحتاج إلى وقت للتدريب، نحن نرتكب أخطاء ولا يمكن تصحيح ذلك بجلسات الاستشفاء، الأمر صعب على المدربين، لكننا وصلنا إلى دور الـ16 وهذا مهم بالنسبة لنا لأنه يمنحنا فرصة لالتقاط الأنفاس".