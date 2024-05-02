"بعد أن أخرسهم قام بتصرف غريب آخر" .. فيديو جديد يورط ساديو ماني مع جماهير النصر

ماذا فعل ساديو ماني؟..

SHAHID

دخل النجم السنغالي ساديو ماني، في حرب غريبة مع جماهير ناديه النصر السعودي، خلال مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر فاز على الخليج (3-1)، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض؛ ليضرب موعدًا مع "الغريم" الهلال، في المشهد الختامي من أغلى المسابقات.

ماني ساهم في هذا الفوز الغالي؛ حيث سجل الهدف الثاني للعالمي، من ركلة جزاء؛ ولكنه أثار الجدل بطريقة احتفاله، عندما توجه إلى مدرجات جماهير فريقه، وقام بالإشارة لهم بـ"الصمت".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

تصرف النجم السنغالي المثير للجدل؛ جاء في الغالب، ردًا على الانتقادات العنيفة التي تعرض لها في الفترة الماضية، بسبب تراجع مستواه مع الفريق النصراوي.

الغريب في الأمر، أن ساديو ماني لم يكتفِ بهذا التصرف؛ حيث انتشر مقطع فيديو جديد، مساء اليوم الخميس، يظهر حركة سيئة أخرى من اللاعب، ضد جماهير قلعة العالمي.

الفيديو الجديد؛ أظهر جناح النصر الشاب أيمن يحيى، وهو يحاول إقناع ماني، بـ"الاعتذار" إلى جماهير النصر؛ إلا أن النجم السنغالي رفض ذلك، بل قام بإشارات يُمكن تفسيرها على أنها عدم اهتمام بهم.

جدير بالذكر أن ماني البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ مسجلًا 18 هدفًا وصانعًا 9 آخرين، خلال 40 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

SHAHID