أخبار ريال مدريد: هالاند يفصل بندًا للملكي .. وبنزيما على مشارف التجديد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022:

فجر فرناندو سانز نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق قنبلة من العيار الثقيل، حين أكد أن عقد النرويجي إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي الإنجليزي يضم بندًا يمنح النادي الملكي الأفضلية للتعاقد معه في المستقبل.

سانز، وأثناء ظهوره في برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير، كشف أن هالاند لديه شرط جزائي للخروج من مانشستر سيتي بداية من صيف 2024.

وقال نجل لورنزو سانز، رئيس ريال مدريد السابق: "المعلومات التي لدي هي أن هناك بند خروج لهالاند في السنة الثانية، والشيء الغريب أنه شرط تفضيلي بعض الشيء، حيث يخص ناديًا واحدًا هو ريال مدريد".

وشرح جوسيب بيدريرول مقدم البرنامج الشرط قائلًا: "هالاند وضع بندًا يسمح له بمغادرة مانشستر سيتي بعد عامين، ولكن مع إعطاء الأولوية لريال مدريد". (طالع التفاصيل)

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه لا ينوي الرحيل عن النادي الملكي في المستقبل القريب.

أنشيلوتي، وفي تصريحات مع شبكة "راي" الإيطالية قال: "أرى أن مستقبلي في ريال مدريد، هذا الموسم والموسم المقبل، ريال مدريد ثم ريال مدريد".

عقد أنشيلوتي الحالي مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2024، وهو ما يعني أن استمرار الإيطالي مع النادي الملكي يتوقف فقط على استمرار الفريق في حصد البطولات.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن شهر فبراير المقبل سيكون الموعد النهائي الذي يجب على الألماني توني كروس أن يتخذ فيه قراره النهائي بشأن مستقبله.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد يرغب في أن يعرف قرار كروس بشأن مستقبله في فبراير المقبل، حتى يتمكن من التحرك لإيجاد بدائل إذا ما قرر الاعتزال أو الرحيل.

عقد كروس مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2023، ويصر الألماني على الصبر بشأن اتخاذ القرار حول مستقبله.

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ريال مدريد سوف يجدد عقد الفرنسي كريم بنزيما، والذي ينتهي في صيف 2023.

وثارت تساؤلات مؤخرًا حول قدرة بنزيما، صاحب الأربعة وثلاثين عامًا، على الاستمرار في الأداء بأفضل شكل ممكن.

إلا أن ريال مدريد يرغب في الحفاظ على خدمات بنزيما لأطول فترة ممكنة، وترى إدارة "الملكي" أن الفرنسي قادر على مواصلة العطاء لموسم جديد على الأقل.