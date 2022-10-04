الأولوية لريال مدريد .. تفاصيل جديدة في شرط هالاند الجزائي مع مانشستر سيتي

رغم انتقاله حديثًا إلى مانشستر سيتي، إلا أن ارتباط هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد مستمر.

فجر فرناندو سانز نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق قنبلة من العيار الثقيل، حين أكد أن عقد النرويجي إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي الإنجليزي يضم بندًا يمنح النادي الملكي الأفضلية للتعاقد معه في المستقبل.

هالاند انتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، ويقدم أداءً لا يُوصف بعد أن سجل 17 هدفًا في 11 مباراة فقط مع بطل الدوري الإنجليزي.

سانز، وأثناء ظهوره في برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير، كشف أن هالاند لديه شرط جزائي للخروج من مانشستر سيتي بداية من صيف 2024.

ماذا قال سانز؟

وقال نجل لورنزو سانز، رئيس ريال مدريد السابق: "المعلومات التي لدي هي أن هناك بند خروج لهالاند في السنة الثانية، والشيء الغريب أنه شرط تفضيلي بعض الشيء، حيث يخص ناديًا واحدًا هو ريال مدريد".

فيما شرح جوسيب بيدريرول مقدم البرنامج الشرط قائلًا: "هالاند وضع بندًا يسمح له بمغادرة مانشستر سيتي بعد عامين، ولكن مع إعطاء الأولوية لريال مدريد".

وأضاف: "ريال مدريد يدفع المال، ويحصل على هالاند دون التحدث حتى إلى مانشستر سيتي".

ما هي قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند مع مانشستر سيتي؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت في يوليو 2022 أن الشرط الجزائي لخروج هالاند من مانشستر سيتي يبلغ 200 مليون يورو في 2024، وينخفض إلى 175 مليون يورو في صيف 2025.

هالاند نجح بالفعل في إقناع مانشستر سيتي بوضع الشرط الجزائي في عقده، بالنظر إلى القيمة المنخفضة التي دفعها النادي الإنجليزي للحصول على توقيعه من بوروسيا دورتموند.

ما هي خطة هالاند؟

ألفي هالاند، والد نجم مانشستر سيتي، وفي الفيلم الوثائقي الخاص باللاعب "هالاند القرار الكبير"، كشف أن نجله يريد إثبات نفسه في كل البطولات.

وقال: "أعتقد أن إرلينج يريد إثبات قدراته في جميع البطولات، يمكنه أن يقضي على سبيل المثال عامين ونصف في ألمانيا، وثلاث سنوات في إنجلترا، ثم في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، أليس كذلك؟".