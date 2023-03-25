أخبار ريال مدريد: مودريتش يرد على أنباء انتقاله للنصر وناجلسمان يستعد لخلافة أنشيلوتي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم السبت 25 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

لا يرى أنصار ريال مدريد دائمًا هدفًا إلا الحصول على أفضل المواهب من كل أنحاء العالم لأن سقف طموحات جمهور الملكي غير موجود أصلًا!.

الفريق الملكي دائمًا ما يستهدف الفوز بكل البطولات ولذلك لابد من تدعيم تشكيلته بأفضل اللاعبين حول العالم، ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع أنطوان تشواميني وأنطونيو روديجر الصيف الماضي، توقف فريق المدرب كارلو أنشيلوتي عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن مر بفترة انتقالات شتوية لم يجلب فيها أي عناصر إلى تشكيلة الملكي أيضًا.

"جول" يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 25 مارس 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو شتاء 2023

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 25 مارس 2023

ناجلسمان يستعد لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

مودريتش يرد على أنباء انتقاله للنصر

"رحيلي عن ريال مدريد أكبر خطأ في مسيرتي"

رسالة من زيدان لنجم ريال مدريد الشاب

ناجلسمان يستعد لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن يوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، يستعد ليصبح خليفة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في حال رحيله عن الميرينجي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أنه بعد رحلته في بايرن، قد يكون الوقت قد حان ليكون مدربًا لريال مدريد بسبب صغر سنه، واستمرار الغموض حول مستقبل أنشيلوتي النادي الإسباني، بعد اقتراب ضياع لقب الدوري الإسباني وصعوبة موقف الفريق في كأس ملك إسبانيا.

مودريتش يرد على أنباء انتقاله للنصر

رد لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى النصر السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب نهاية عقده مع الميرينجي.

وقال مودريتش في تصريحات صحفية: " رغبتي معروفة، أريد البقاء في ريال مدريد وأثق وآمل في حدوث ذلك. كل ما تبقى مجرد تكهنات وإشاعات، أكرر للمرة الـ100، أثق وآمل بالبقاء في ريال مدريد".

"رحيلي عن ريال مدريد أكبر خطأ في مسيرتي"

أكد رود فان نيستلروي، لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، أن رحيله عن الميرينجي أكبر خطأ اتخذه في مسيرته الرياضية.

وأكد النجم الهولندي في تصريحات صحفية، أن رحيله عن الميرينجي في 2010 كان أكبر خطأ في مسيرته، مؤكدًا أن لو الزمن عاد به إلى هذا الوقت لن يرحل عن الفريق.

رسالة من زيدان لنجم ريال مدريد الشاب

كشف والد سيرخيو أريباس، لاعب ريال مدريد الشاب، عن رسالة مؤثرة من زين الدين زيدان، أسطورة الميرينجي، إلى نجله، مشددًا على ثقته به.

ويعتبر أريباس، من العناصر الشابة المميزة في صفوف ريال مدريد، والذي بدأ يشارك مع الفريق الأول على فترات، وأكد والده في تصريحات صحفية، أن زيدان كان شديد الإيمان بنجله وكان دائمًا يشجعه، وقال له ذات يوم: "ستصل إلى الفريق الأول وتشارك بشكل أساسي بالتأكيد.