أخبار ريال مدريد: جوهرة دورتموند يحلم بالملكي "المظلوم".. وتوني كروس مذيعًا!

تعرف على أخبار ريال مدريد الأربعاء 2 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

يخوض ريال مدريد مباراته الأخيرة في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا على أرضية ميدانه ضد سيلتيك الاسكتلندي، بعدما ضمن الفريق الملكي الوصول إلى الدور الثاني.

المباراة تأتي على وقع إخفاقين متتاليين لريال مدريد بالهزيمة أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا ثم التعثر بالتعادل مع جيرونا في الدوري الإسباني.

لذلك يطمح ريال مدريد للخروج من تلك النتائج السلبية بفوز مقنع يعيد ثقة الأنصار في الفريق.

من ناحية سوق الانتقالات يبرز اسم جود بيلينجهام كهدف قوي لريال مدريد بعد تأكيدات تشير إلى رغبة الإنجليزي في حمل ألوان الملكي.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

في التقرير التالي نتعرف على آخر أخبار ريال مدريد في سوق الانتقالات والصفقات التي يريد حسمها في الميركاتو وأبرز ما يحيط بالفريق.

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 "2-11-2022"

رغبة اللاعب هي من سيحسم كل شيء، ووفقًا لبرنامج "الشيرينجيتو" فإن بيلينجهام أولويته العاجلة هي الانضمام لريال مدريد وقد يبذل مجهودًا إضافيًا من أجل تسهيل الصفقة على "اللوس بلانكوس".

يملك الألماني توني كروس برنامجًا إذاعيًا خاصًا به على الإنترنت عنوانه "Einfach Mal Luppen" أو "فقط إشارات" يستضيف فيه حفنة من الشخصيات الشهيرة سواء في عالم كرة القدم أو خارجه، وهذه المرة كان الدور على بيرند ريتشارت الرئيس التنفيذي لمشروع دوري السوبر الأوروبي، قبل مؤتمر حاسم من إدارة المشروع الشهر المقبل لنشر بعض التفاصيل القضائية حوله.

وقال ريتشارت مع كروس: "لقد عرضنا على يويفا وسيلة للحوار وتم قبول هذه الدعوة.. سأكون في نيون الأسبوع المقبل للتحدث مع الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع، من الضروري أن يتم الاستماع إلى الطرف الآخر ويمكننا مواجهة الأفكار، بالتأكيد لن نكون قادرين على الاتفاق على كل شيء. لكنها علامة جيدة للأندية التي تخشى العقوبات إذا انخرطت في الحوار. التزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإمكانية إجراء حوار مفتوح في المستقبل كرة القدم علامة إيجابية".

وأضاف: "كرة القدم الأوروبية لا تستفيد من إمكاناتها في الوقت الحالي. يمكن تقديم بطولات أفضل في أوروبا. نحن قلقون بشأن النظام الاقتصادي للأندية التي تتعرض حاليًا لضغوط مالية، ونعتقد أنه يجب تنظيم مسابقة الأندية الأوروبية من قبل الأندية نفسها، كما هو الحال في الدوريات الوطنية".