ليفربول يقتحم الصفقة وريال مدريد الأولوية.. من يدفع 150 مليون يورو لضم بيلينجهام؟

الصفقة التي يتنافس عليها كبار أوروبا

اتفق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول مع مسؤولي الريدز على الذهاب بقوة في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل التوقيع مع الإنجليزي الواعد جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند.

يدخل الآن ليفربول بقوة صراعًا قويًا من أجل بيلينجهام أطرافه البارزون هم الثلاثي ريال مدريد وتشيلسي وماشستر سيتي، صحيفة "بيلد" الألمانية تؤكد أن ليفربول يتسلح برقم كبير هو الأكثر من بين ما عرض بشكل فعلي على دورتموند للتنازل عن نجمه الإنجليزي وهو زهاء 100 مليون يورو.

يبدو هذا أقل مما يبتغيه دورتموند للتنازل عن لاعبه الذي وقع معه في 2021 عقدًا مدته 4 أعوام، إذ تؤكد صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن المبلغ المطلوب فيه هو 150 مليون يورو.

ريال مدريد أولوية

هذا الرقم ربما يكون بعيدًا عن خزائن ليفربول في الوقت الراهن، لكنه لن يمثل أزمة مثلًا لمانشستر سيتي الذي دفع في جاك جريليش ما يقل بنحو 30 مليون يورو فقط العام الفائت.

ولكن رغبة اللاعب هي من سيحسم كل شيء، ووفقًا لبرنامج "الشيرينجيتو" فإن بيلينجهام أولويته العاجلة هي الانضمام لريال مدريد وقد يبذل مجهودًا إضافيًا من أجل تسهيل الصفقة على "اللوس بلانكوس".