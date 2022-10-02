أخبار ريال مدريد: إصابة كورتوا .. وتشواميني يؤكد رفض باريس سان جيرمان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 2 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022:

أعلن ريال مدريد رسميًا عن غياب حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، بداية من مواجهة فريق أوساسونا الليلة بسبب تعرضه للإصابة.

أوضح الملكي في بيان رسمي نشره عبر صفحات فريق العاصمة أن الحارس البلجيكي قد أصيب "بعرق النسا الأيسر".

وجاء في البيان: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بعرق النسا الأيسر". (طالع التفاصيل)

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من المتوقع أن يعتمد على تشكيلة محددة نهاية العام بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2022.

وضم التشكيل بعض الأسماء التي لن تذهب إلى قطر مثل: دافيد ألابا، أو عناصر مهددة بعدم الانضمام لمنتخب بلادها مثل: لوكاس فاسكيز. (طالع التفاصيل)

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت دخول أطراف جديدة في سباق التعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد.

عقد أسينسيو مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2023، مما يجعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها برشلونة.

لكن الصحيفة الإيطالية أكدت أن أسينسيو يرتبط حاليًا بعدد من أندية الدوري الإنجليزي، مثل آرسنال وليفربول وتوتنهام، والتي تسعى إلى محاولة ضم الإسباني الدولي.

مرة أخرى، أكد الفرنسي أوريليان تشواميني نجم خط وسط ريال مدريد أنه رفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان من أجل النادي الملكي.

وأجرى تشواميني مقابلة مع برنامج "Telefoot" الفرنسي قال فيها: "لم أتردد مع باريس سان جيرمان، إنه أيضًا نادٍ أوروبي كبير، لكن لم تكن لدي شكوك، أردت فقط ريال مدريد".