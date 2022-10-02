رسمياً | ريال مدريد يعلن غياب كورتوا بسبب "عرق النسا"

أعلن نادي ريال مدريد غياب حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، من مواجهة فريق أوساسونا الليلة بسبب تعرضه للإصابة.
حيث يواجه الملكي فريق أوساسونا مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.
ماذا جاء في بيان ريال مدريد؟
أوضح الملكي في بيان رسمي نشره عبر صفحات فريق العاصمة أن الحارس البلجيكي قد أصيب "بعرق النسا الأيسر".
وجاء في البيان: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بعرق النسا الأيسر".
مما يعني غياب الحارس البلجيكي عن مواجهة فريق أوساسونا الليلة بصورة رسمية، لكن الوارد عودته في الأيام المقبلة للمشاركة.
ماذا عن الكلاسيكو؟
بحسب المعلومات الطبية عن الحالة، يحتاج علاج عرق النسا للراحة في المقام الأول، مع أخذ علاجات، لمدة تتراوح بين 10-14 يوم.
في حين أن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة ستقام بعد 14 يوم من الآن، مما يتيح الفرصة أمام كورتوا للعودة والمشاركة.
فيما أكدت الصحفية أرانشا رودريجيز، أن الحارس البلجيكي سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.
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