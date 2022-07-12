أخبار ريال مدريد اليوم: يوفنتوس يريد كروس .. ودخول سباق جفارديول

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت عن وجود اهتمام من نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع الألماني توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد عند انتهاء عقده مع النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي.

ويجذب كروس أنظار عدد من الأندية الكبرى في ظل عدم وجود أي مؤشرات على تجديد عقده مع ريال مدريد.

ويرى يوفنتوس أن كروس سيكون المرشح المثالي لتقوية خط وسط الفريق، بالنظر إلى الخبرة والجودة التي يملكها.

صحيفة "UOL Esporte" البرازيلية كشفت أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق شفهي مع بالميراس البرازيلي من أجل التوقيع مع المهاجم الشاب إندريك.

التقرير أشار إلى أن الصفقة ستكلف ريال مدريد حوالي 70 مليون يورو باحتساب المتغيرات، وسينضم إندريك إلى النادي الملكي في صيف 2024 عندما يصل إلى الثامنة عشر من عمره.

أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد، عن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، بعد الصدمة التي تعرض لها الفريق في كأس العالم.

بلجيكا خرجت من مونديال قطر 2022 من دور المجموعات، بعد الخسارة من المغرب والفوز على كندا والاكتفاء بالتعادل السلبي أمام كرواتيا. (طالع التفاصيل)

الصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا أكد أن ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ كبير من المال من أجل جلب المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول إلى "سانتياجو برنابيو.

جفارديول يعد واحدًا من بين أفضل النجوم في كأس العالم 2022، حيث يعد صمام أمام دفاع كرواتيا في ركلة رفاق لوكا مودريتش إلى ربع نهائي المونديال.

وتراقب عدد من الأندية، وعلى رأسها تشيلسي الإنجليزي، موقف مدافع لايبزيج الألماني، إلا أن ريال مدريد يأمل أن يكون نجمه مودريتش عاملًا في مساعدته على إتمام الصفقة.