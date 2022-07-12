رسميًا .. صدمة كأس العالم تدفع هازارد للاعتزال الدولي

رسالة من النجم البلجيكي لوداع الجماهير

أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد، عن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، بعد الصدمة التي تعرض لها الفريق في كأس العالم.

بلجيكا خرجت من مونديال قطر 2022 من دور المجموعات، بعد الخسارة من المغرب والفوز على كندا والاكتفاء بالتعادل السلبي أمام كرواتيا.

الفريق تعرض إلى حملات انتقاد بسبب المستوى المتواضع بالمسابقة، وكان هازارد من أكثر اللاعبين تعرضًا للهجوم من النقاد والجماهير بعد وداع البطولة، ليقرر اللاعب إنهاء مسيرته الدولية.

وقال هازارد في تدوينة عبر صفحته على موقع "فيس بوك":"اليوم طويت صفحة جديدة، شكرًا لكم على حبكم ودعمكم الذي لا مثيل له، أشكركم على هذه السعادة المشتركة التي شعرت بها منذ عام 2008، ولكني اليوم قررت إنهاء مسيرتي الدولية، هناك من يمكنه خلافتي بالفريق وسأفتقدكم جميعًا".

جدير بالذكر أن الجدل يحيط كذلك بمستقبل هازارد مع ريال مدريد، بسبب خروجه من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي هذا الموسم.