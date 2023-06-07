أخبار ريال مدريد اليوم: كريم بنزيما يرحل ويفتح باب الاحتمالات على مصراعيه!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

يطمح أنصار ريال مدريد دائمًا في الحصول على أفضل المواهب من كل أنحاء العالم لأن سقف طموحات جمهور الملكي غير موجود أصلًا!.

ريال مدريد يستهدف الفوز بكل البطولات ولذلك لابد من تدعيم تشكيلته بأفضل اللاعبين حول العالم، ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية الماضية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن مر بفترة انتقالات شتوية لم يجلب فيها أي عناصر إلى تشكيلة الملكي.

أهم الأسماء المقترحة على طاولة الملكي هي الإسباني خوسيلو، الإنجليزي جود بيلينجهام والإنجليزي هاري كين خصوصًا بعد الرحيل الرسمي لكريم بنزيما.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو شتاء 2023

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023

في كل صباح يصبح مستقبل كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد موضوعًا للتكهنات خاصة في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أن الإيطالي أكد بشكل مستمر رغبته في البقاء في النادي حتى نهاية عقده على الأقل.

أنشيلوتي هدف أولي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل، ولم يُخفِ رئيس الاتحاد إيدنالدو رودريجيز رغبته في تعيين أنشيلوتي على رأس الإطار الفني للمنتخب.. (طالع التفاصيل)

يبدو أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ليس الوحيد الذي سينتقل من ريال مدريد الإسباني إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الصيف الحالي.

الاتحاد أعلن مساء يوم الثلاثاء، التعاقد مع بنزيما "35 سنة"، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وفي عقد حتى 30 يونيو 2026.. (طالع التفاصيل)

من الدوري الإسباني .. ريال مدريد يحدد بديلًا جديدًا لكريم بنزيما!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد بدأ البحث عن لاعب جديد لتدعيم خط الهجوم بعد رحيل نجومه بنهاية هذا الموسم.

ولم يتبق لريال مدريد سوى مهاجمين اثنين فقط في الموسم المقبل وهم فينيسيوس جونيور ورودريجو، بعد رحيل كريم بنزيما وماركو أسينسيو وإيدين هازارد وماريانو دياز (طالع التفاصيل).

قرر نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع مهاجم جديد، بغض النظر عما قد يحدث في صيف عام 2024 مع كيليان مبابي والوصول المؤكد للمهاجم الشاب إندريك.

المهاجم الذي تم اختياره هو النجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام، حيث قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال يعمل على إتمام الصفقة منذ 10 أيام بعد الاتفاق على رحيل كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي. (طالع التفاصيل)