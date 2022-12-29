أخبار ريال مدريد اليوم: تكثيف تحركات صفقة بيلينجهام .. ورغبة في استعادة هيرنانديز

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022:

كشفت النسخة الإسبانية من "جول.كوم" أن ريال مدريد حصل على دفعة قوية في سباق التعاقد مع جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك بسبب رغبة اللاعب في الانتقال إلى النادي الملكي.

ريال مدريد يعرف جيدًا أن عليه دفع 120 مليون يورو لإقناع بوروسيا دورتموند بالتخلي عن لاعبه.

ويعد بيلينجهام على رأس قائمة أولويات ريال مدريد في سوق الانتقالات، ويسعى إلى إتمام الصفقة بأسرع وقت ممكن.

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على الأخبار التي ربطته بتدريب منتخب البرازيل، بعد إخفاق "السيليساو" في كأس العالم 2022.

أنشيلوتي قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بلد الوليد: "لا أعرف ما إذا كانوا مهتمين لأنهم لم يتصلوا بي. أنا أقدر ذلك على أي حال، لكن وضعي واضح جداً أنا سعيد في هذه المغامرة وسأستمر حتى يخبرني ريال مدريد أن الأمر انتهى".

كشف البرازيلي إندريك مهاجم نادي بالميراس الذي من المقرر أن ينضم إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2022، عن سبب اختيار الانتقال إلى النادي الملكي، رغم اهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية الكبرى بالتعاقد معه، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية. "طالع التفاصيل"

موقع "إنتر لايف" الإيطالي كشف عن رغبة ريال مدريد في استعادة الفرنسي تيو هيرنانديز من ميلان الإيطالي.

لكن التقرير أشار إلى أن ريال مدريد سيواجه منافسة شرسة من تشيلسي الإنجليزي، الذي يسعى هو الآخر إلى ضم الفرنسي الدولي.