إندريك: اخترت ريال مدريد من أجل رونالدو ورسائل فينيسيوس

إندريك تحدث للمرة الأولى منذ الإعلان رسميًا عن انتقاله من بالميراس إلى ريال مدريد، وكشف سبب اختيار النادي الملكي.

كشف البرازيلي إندريك مهاجم نادي بالميراس الذي من المقرر أن ينضم إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2022، عن سبب اختيار الانتقال إلى النادي الملكي، رغم اهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية الكبرى بالتعاقد معه.

إندريك أجرى حوارًا مع صحيفة "ماركا" الإسبانية بعد مشاركته في مباراة خيرية يوم الأربعاء ينظمها سنويًا زيكو أسطورة البرازيل، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف.

وكان إندريك محور صراع كبير بين عدد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها باريس سان جيرمان وبرشلونة، قبل أن ينجح ريال مدريد في إتمام الصفقة، على أن ينضم اللاعب إلى الفريق الأبيض في 2024 عندما يبلغ من العمر 18 عامًا.

وقال إندريك عن شعوره بعد إعلان التوقيع مع ريال مدريد: "أنا سعيد جدًا، أشكر الله كثيرًا ولكن قدمي على الأرض، لم أحقق أي شيء حتى الآن".

وأضاف: "عندما أذهب إلى ريال مدريد في 2024 آمل أن أحظى بموسم أول جيد، لكن في الوقت الحالي أنا مع بالميراس، سأشجع ريال مدريد من بعيد".

وعن سبب اختيار ريال مدريد والعروض الأخرى قال: "ريال مدريد فريق كبير للغاية، وقد أرسل لي فينيسيوس جونيور رسائل وأعطاني المزيد من الأمل".

وتابع: "كريستيانو رونالدو أيضًا كان سببًا، وهو مثلي الأعلى، لعب لريال مدريد، لهذا السبب اخترت ريال مدريد وأعتقد أنه الاختيار الصحيح، كان الله معي دائمًا وقد أخبرني أن هذا هو أفضل طريق".

وكشف إندريك عن حديث فينيسوس جونيور معه حيث قال: "قدم لي فيني عدة نصائح، لكن سأحتفظ بها لنفسي، إنها نصائح ستفيدني طوال حياتي".

واختتم إندريك تصريحاته بالكشف عن تواصله مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائلًا: "لقد تحدثت معه، وكذلك مع رودريجو وميليتاو والبرازيليين في النادي، يجب أن أحافظ على تواضعي، وآمل أن تحدث لي الكثير من الأشياء الجيدة".