أخبار ريال مدريد اليوم: كم يكلف أهم هدف للملكي في الصيف المقبل؟!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم السبت 18 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

يطمح أنصار ريال مدريد دائمًا في الحصول على أفضل المواهب من كل أنحاء العالم لأن سقف طموحات جمهور الملكي غير موجود أصلًا!.

ريال مدريد يستهدف الفوز بكل البطولات ولذلك لابد من تدعيم تشكيلته بأفضل اللاعبين حول العالم، ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن مر بفترة انتقالات شتوية لم يجلب فيها أي عناصر إلى تشكيلة الملكي.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 18 فبراير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو شتاء 2023

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 18 فبراير 2023

تناولت تقارير صحفية خلال الأسابيع الماضية إمكانية رحيل المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول في الفترة المقبلة، في ظل التراجع الذي يعاني منه بشكل شخصي والذي يعاني منه الريدز أيضًا.

رحيل صلاح لا يصح أن يكون خبرًا عابرًا، فلو حدث وأن غادر المصري صفوف ليفربول سيكون حدثًا ضخمًا ليس فقط لقيمته لدى الريدز، لكن لأن النادي الذي سينضم له سيحصل على أحد أفضل اللاعبين في العقد الأخير.. (طالع التفاصيل)

أكد البرتغالي جواو كانسيلو ظهير بايرن الحالي ومانشستر سيتي قبل الإعارة أنه كان ينتظر عرضًا من ريال مدريد وذلك في تصريحاته لشبكة "موفيستار".

وقال كانسيلو: "يكون من الرائع أن يكون وراءك نادٍ بحجم ريال مدريد لكن للأمانة لم يأت عرض رسمي، ولو أتى لتغيرت الأمور".

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن تكلفة ضم خفيتشا كافاراتسخيليا المتوقعة من نابولي إلى ريال مدريد ستصل إلى حدود 100 مليون يورو.. وأن ريال مدريد يستهدفه بقوة في الصيف المقبل.

صحيح أن جود بيلينجهام من أهم أهداف ريال مدريد الصيفية، ولكن الملكي قد يذهب من أجل مدافع يونايتد ديوجو دالوت في الصيف المقبل أيضًا وفقًا لصحيفة "آس".