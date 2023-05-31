أخبار ريال مدريد اليوم: تحديد مستقبل كارلو أنشيلوتي الذي خذله هاري كين!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

يطمح أنصار ريال مدريد دائمًا في الحصول على أفضل المواهب من كل أنحاء العالم لأن سقف طموحات جمهور الملكي غير موجود أصلًا!.

ريال مدريد يستهدف الفوز بكل البطولات ولذلك لابد من تدعيم تشكيلته بأفضل اللاعبين حول العالم، ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الشتوية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن مر بفترة انتقالات شتوية لم يجلب فيها أي عناصر إلى تشكيلة الملكي.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 31 مايو 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو شتاء 2023

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 31 مايو 2023

يبدو أن كلًا من ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي قد صرفا النظر عن فكرة رحيل المدرب الإيطالي في الوقت الراهن، حتى مع العرض البرازيلي الذي قدم للمدرب المخضرم.

صحيفة "آس" الإسبانية أشارت إلى أن القرار النهائي من أنشيلوتي وريال مدريد هو بقاء الإيطالي الموسم المقبل أيضًا، وبذلك يغلق الباب أمام أنباء رحيله إلى منتخب البرازيل. (طالع التفاصيل)

أصبح مستقبل هاري كين لاعب توتنهام حديث الساعة في كل من إنجلترا وإسبانيا، حيث يشوب الكثير من الغموض حول نوايا مهاجم المنتخب الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

ريال مدريد أدرك مؤخرًا أن العمر قد جرى بكريم بنزيما، مع عدم وجود بديل فعلي له في صفوف الفريق، مما جعلهم يستهدفون التعاقد مع الإنجليزي الدولي قائد توتنهام وهداف إنجلترا، لكن حسم الصفقة لن يكون سهلًا حتى مع تبقي موسم وحيد على نهاية عقده، بسبب المنافسة القوية مع مانشستر يونايتد.

أكثر من أي وقتٍ مضى، تتحدث التقارير عن اقتراب الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم ريال مدريد الإسباني، من الانضمام لصفوف نادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

صاحب الـ35 عامًا ينتهي عقده بنهاية يونيو المقبل مع النادي الملكي، ورغم أن مسؤولي النادي الإسباني يرغبون في استمراره إلا أن المنافسة المالية مع العرض السعودي تبدو صعبة بعض الشيء.

بحسب "ماركا" فإنّ ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، يقترب من التعاقد مع أستون فيلا.

وأوضحت أنّ اللاعب سوف يعلن قراره بالرحيل عن النادي قريبًا ومباراة أتلتيك بيلباو يوم الأحد المقبل الأخيرة له في سانتياجو برنابيو.