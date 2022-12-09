أخبار ريال مدريد اليوم: السوبر ليج يثير الجدل حول الملكي.. وذكريات أوزيل ورونالدو

تعرف على آخر أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 والملفات المتعلقة بالنادي الملكي.

ريال مدريد يبقى النادي الأعظم على الإطلاق في القارة الأوروبية سواء بالنسبة لأنصاره أو خصومه، لغة الأرقام لا تكذب وبالتأكيد ينعكس ذلك على المتابعة حتى في ظل فترة كأس العالم.

لا تزال أصداء مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي لم ير النور إلى الآن أيضًا تسبب العديد من المشكلات لريال مدريد.

ونجوم سابقون في الملكي لم ينسوا لمسات الوفاء تجاه بعضهم البعض في الأزمات، هذا هو شعار الألماني مسعود أوزيل لدعم زميله السابق في سانتياجو برنابيو، كريستيانو رونالدو، في خضم أزماته المشتعلة.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول ريال مدريد وكل ما يحيط بالنادي الملكي.

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 "09-12-2022"

أرسل الألماني مسعود أوزيل رسالة دعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو وسط الانتقادات الكثيرة التي تطال أداءه مع منتخب البرتغال.

وكتب أوزيل عبر حساباته: "لا أفهم لماذا تتناول وسائل الإعلام كريستيانو رونالدو بهذا الشكل؟ إنه يبلغ من العمر 38 عامًا ولا يزال في أعلى مستوى".

وأضاف: "أعتقد أن من يهاجمون رونالدو ويتحدثون عنه بشكل دائم يبحثون عن الشهرة والنقرات بشكل عام".

وأردف: "ينبغي احترام واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم".

بعيدًا عن أجواء كأس العالم، قرر نادي مالمو السويدي السخرية من نظيره الإسباني ريال مدريد، بسبب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الحساب الرسمي لريال نشر تغريدة على حسابه بعنوان "في مثل هذا اليوم"، يستعرض فيها الفوز الكبير على مالمو 8/0 في 9 ديسمبر 2015 بفضل تألق كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما الذي سجل هاتريك.

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو لجميع الأهداف التي تم تسجيلها خلال هذه المباراة التي عادل فيها ريال الرقم القياسي لأكبر فوز في تاريخ دوري أبطال أوروبا.