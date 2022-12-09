بسبب السوبر ليج .. مالمو "يقصف جبهة" ريال مدريد على تويتر!

أرادوا تذكرتهم بانتصار ساحق، والرد كان صادمًا!

بعيدًا عن أجواء كأس العالم، قرر نادي مالمو السويدي السخرية من نظيره الإسباني ريال مدريد، بسبب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الحساب الرسمي لريال نشر تغريدة على حسابه بعنوان "في مثل هذا اليوم"، يستعرض فيها الفوز الكبير على مالمو 8/0 في 9 ديسمبر 2015 بفضل تألق كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما الذي سجل هاتريك.

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو لجميع الأهداف التي تم تسجيلها خلال هذه المباراة التي عادل فيها ريال الرقم القياسي لأكبر فوز في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ولكن حساب مالمو استغل الواقعة لتذكير النادي الإسباني بفشل مقترح السوبر ليج الذي تبناه رئيسه فلورنتينو بيريز مع يوفنتوس وبرشلونة.

وقال النادي السويدي:"شكرًا على ذكرنا اسمنا في التغريدة، ولكن كيف تسير الأمور معكم في السوبر ليج؟".

يذكر أن ريال تأهل إلى دور ال16 من النسخة الحالية في دوري الأبطال، حيث وقع في مهمة صعبة أمام نادي ليفربول الإنجليزي.