أخبار دوري روشن السعودي اليوم | مسؤول الفيحاء يصدم اللذيذ والشباب يجهز "ذكرى سيئة" للأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 6 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 6 مايو 2024..

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"حكم كلاسيكو الأرض" يقود قمة الأهلي والهلال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تعيين الإسباني ريكاردو دي بيرغوس، لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والهلال، التي تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، والمؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

ويقود بيرغوس مباراة الأهلي والهلال، ويعاونه مواطنه إيكر دي فرانشيسكو وراؤول كابانييرو، مع تعيين فريح الجلعود حكمًا رابعًا، كما يتولى الروماني رادو بيتريسكو إدارة تقنية الفيديو، ويعاونه فيصل القحطاني.

وسبق للحكم بيرغوس أن أدار مباراتي برشلونة وريال مدريد، في كأس السوبر الإسباني، خلال موسمي 2017-18 و2022-23، حيث فاز الريال بالمباراة الأولى بنتيجة (3-1)، وحسم البرسا اللقب في المواجهة الثانية (3-1).

"الدعم حسب المراكز".. مسؤول يكشف تناقض تصريحات سعد اللذيذ!

"ما قيل إن دعم الأندية وفق مراكزهم في الدوري غير صحيح".. هكذا صرّح سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي، والمشرف على برنامج الاستقطاب، خلال المؤتمر الدوري للرياضة السعودية، الذي نظمته وزارة الرياضة. (طالع التفاصيل)

تاريخ لا ينساه الأهلي .. الشباب يستعد للكلاسيكو بذكرى "القلعة التي هُدمت"!

"القلعة هُدمت، تم إغلاق الكتاب وانتهت الرواية" .. هكذا علق الإعلامي مشاري القرني على الذكرى الأسوأ في تاريخ النادي الأهلي، في ليلة هبوط الراقي إلى دوري يلو للدرجة الأولى، منذ عامين. (طالع التفاصيل)

رئيس الاتفاق يناقض سعد اللذيذ بعد تصريح "صفقات النادي"

لاقى سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، والمشرف على برنامج الاستقطاب، انتقادات جماهيرية حول تصريحه عن نادي الاتفاق، في المؤتمر الدوري للرياضة السعودي.

واستشهدت الجماهير بتصريح سابق لرئيس لجنة كرة القدم بالاتفاق، حاتم المسحل، حيث قال إن جميع صفقات النادي من لجنة الاستقطاب، للرد على تصريح سعد اللذيذ في المؤتمر، بأن الصفقات من مداخل النادي.

تشافي وتشابي وبطل إيطاليا .. مدربون براتب أقل من شاموسكا في دوري يلو السعودي!

أتم المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا اتفاقه مع إدارة نادي نيوم على تولي تدريب الفريق الأول الموسم القادم، وذلك بعد نهاية عقده مع ناديه الحالي التعاون. (طالع التفاصيل)

مدافع التعاون يقترب من العودة بعد إصابة الظهر

اقترب البرازيلي أندري جيروتو، مدافع فريق الكرة بنادي التعاون، من العودة إلى التدريبات الجماعية، بعد معاناته من الإصابة في الظهر، والتي أبعدته عن مباراة الهلال في دوري روشن السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن جيروتو شارك في جزء من المران الجماعي، قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي، ضمن خطة الجهاز الطبي التي تستهدف عودته بشكل تدريجي.

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ويحتل التعاون المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 51 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة عن الاتحاد الخامس، فيما يتأهل رابع الدوري إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2، وهي المستوى الثاني من البطولات الآسيوية، في الموسم المقبل.

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