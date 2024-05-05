"الدعم حسب المراكز".. مسؤول يكشف تناقض تصريحات سعد اللذيذ!

مفاجأة جديدة حول تصريح اللذيذ في مؤتمر الرياضة..

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"ما قيل إن دعم الأندية وفق مراكزهم في الدوري غير صحيح".. هكذا صرّح سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي، والمشرف على برنامج الاستقطاب، خلال المؤتمر الدوري للرياضة السعودية، الذي نظمته وزارة الرياضة.

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وأوضح اللذيذ أن آلية توزيع الدعم للأندية توضع كل عام، وليس هناك شيء اسمه التوزيع أو الدعم حسب مراكز الأندية، ولا توجد معاملة خاصة للأندية المشاركة في البطولات الآسيوية في الموسم المقبل.

وخرج فهد الأنصاري، الرئيس التنفيذي بنادي الفيحاء، بتصريحات تناقض ما ذكره سعد اللذيذ في مؤتمر الرياضة، مؤكدًا أن ميزانيات الأندية ستكون حسب ترتيبهم.

وأوضح، عبر برنامج "دورينا غير"، أنه كان هناك تواصل على مدار أسبوعين أو ثلاثة بين الأندية ورابطة دوري المحترفين، حول احتياجات الأندية، مضيفًا أن الميزانية حسب ترتيب النادي في الموسم، وسيتم عقد اجتماع جديد مع الأندية يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل، حول نفس الموضوعات، بما يصب في صالح الفيحاء.

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وفتح اللذيذ العديد من الموضوعات خلال مؤتمر الرياضة، قائلًا إن القيمة السوقية للدوري السعودي تبلغ 4 مليارات ريال، وتمكن برنامج الاستقطاب، من جلب 97 لاعبًا، منهم 10 من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، فيما أوضح أن البرنامج ليس المسؤول الوحيد عن التعاقدات ولا يحل محل إدارات الأندية، وباقي الصفقات تم التفاوض معها بشكل مباشر من قِبل الأندية.

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