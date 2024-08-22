أخبار دوري روشن السعودي اليوم | الشباب يُقدم عرضه للاعب وسط ميلان، وديبالا يُودع روما

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 22 أغسطس 2024

الشباب يُقدم عرضه للاعب وسط ميلان

يُواصل الشباب دعم صفوفه باللاعبين القادمين من الدوريات الأوروبية، وقد قدم مؤخرًا عرضًا رسميًا للتعاقد مع ياسين عدلي لاعب وسط ميلان، حسبما أفاد موقع كالتشيوميركاتو الإيطالي.

لاعب الوسط الفرنسي لم يعد له مكان في حسابات باولو فونسيكا المدير الفني الجديد للميلان، وقد اجتمع ممثلوه مع النادي واتفقوا على محاولة الانفصال بأفضل طريقة ممكنة.

عدلي يرفض، حتى الآن، الرحيل إلى الدوري السعودي ويُفضل البقاء في أوروبا، وقد أبدت عدة أندية إنجليزية اهتمامها به مثل وست هام وبرينتفورد وليستر سيتي لكن لا عروض ملموسة بعد سوى من الشباب.

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ديبالا يُودع زملاءه في روما

ودع باولو ديبالا زملاءه في روما اليوم بعدما خاص ما قد يُوصف بآخر مران له مع الفريق، وقد وصفت المصادر الإيطالية مباراته أمام كالياري بالأخيرة له بالقميص الجالوروسي بعدما توصل لاتفاق كامل مع القادسية السعودي، وقد شوهد اللاعب كذلك وهو يُودع الجماهير خارج التريجوريا (مركز تدريب ذئاب العاصمة).

القادسية أقنع ديبالا باللعب له عبر تقديم عرض قيمته 75 مليون يورو لـ3 سنوات، ولكن مازال يتوجب عليه الجلوس مع إدارة روما والتوصل لاتفاق، حيث يطلب النادي الإيطالي 18 مليون يورو ولا يعرض نظيره السعودي سوى 3 ملايين.

التعاون يبحث عن تفادي الهزيمة في الجولة الافتتاحية للموسم الثامن تواليًا

يستضيف التعاون مساء اليوم الخميس فريق الفيحاء في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من دوري روشن السعودي، وخلالها سيبحث الفريق عن تفادي الخسارة للموسم الثامن على التوالي.

كانت آخر خسارة في الجولة الأولى للدوري السعودي للتعاون أمام الوحدة 3-2 في موسم 2016-2017، لم يتعرض بعدها لأي خسارة بل حقق 3 انتصارات و4 تعادلات.

الفتح يُواجه التعاون بـ5 أجانب فقط

يخوض الفتح أولى مبارياته في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي مساء اليوم الخميس أمام التعاون، والملفت أنه سيخوض اللقاء بـ5 أجانب فقط.

الفتح لم يتعاقد مع أي لاعب محلي أو أجنبي هذا الصيف، بل اكتفى بالتوقيع مع المدرب السويدي ينس جوستافسون لخلافة الكرواتي سلافين بيليتش.

صفقة انتقال الحربي إلى الهلال تعثرت بسبب لجنة الاستدامة