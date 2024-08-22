"بشكل رسمي" .. لجنة الاستدامة تُحبط الهلال والشباب في صفقة متعب الحربي!

صفقة انتقال الحربي إلى الهلال تعثرت بسبب لجنة الاستدامة

بعد أن توصل نادي الهلال لاتفاق مع نظيره الشباب بشأن لاعبه متعب الحربي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أحبطت لجنة الاستدامة الصفقة التي كان ينتظر الزعيم حسمها.

واتفق الهلال مع الشباب على انتقال متعب الحربي إلى صفوف الزعيم، بمقابل مادي بالإضافة إلى مقايضة عدد من اللاعبين من الفريق الأزرق إلى الليوث.

وكشف الإعلامي عماد الصائغ عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن رفض لجنة الاستدامة بشكل رسمي صفقة المقايضة بين الشباب والهلال.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "رفضت لجنة الاستدامة المالية بشكل (رسمي)، صفقة المقايضة ما بين الشباب والهلال".

ويبحث الهلال عن التعاقد مع الظهير الأيسر متعب الحربي، في ظل عدم القناعة بمستوى البرازيلي رينان لودي، الذي تلقى الكثير من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة بسبب مستواه، آخرها في كأس السوبر السعودي.