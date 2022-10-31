أخبار برشلونة: ميسي إلى أمريكا .. ويوفنتوس يعود من أجل ديباي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الإثنين 31 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022:

يشعر نادي إنتر ميامي الأمريكي بثقة متزايدة في إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة القادمة.

الصحفي الإنجليزي ديفيد أورنستين، والذي يعد من بين أكثر الصحفيين مصداقية فيما يخص أخبار سوق الانتقالات، كشف عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن اقتراب ميسي من إنتر ميامي. (طالع التفاصيل)

نفى وكيل الإيفواري فرانك كيسييه لاعب خط وسط برشلونة كل التقارير التي تحدثت عن رغبته في الرحيل عن "البلوجرانا" في أسرع وقت.

وأدلى وكيل كيسييه بتصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قال فيها: "كلها أخبار كاذبة، هو سعيد في برشلونة ولا يرغب في المغادرة".

واختتم: "فرانك وصل إلى برشلونة قبل أشهر قليلة، هو في عملية التأقلم مع النادي وأسلوب لعب برشلونة".

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت عن نية نادي نيوكاسل الإنجليزي في التحرك للتعاقد مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة.

التقرير أشار إلى أن النادي المملوك من صندوق الاستثمار السعودي مستعد لتقديم 50 مليون يورو لإقناع برشلونة بالتخلي عن حارسه الألماني.

وأكدت الصحيفة أن نيوكاسل مستعد لتقديم شيك على بياض إلى تير شتيجن لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في الدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن نادي يوفنتوس الإيطالي جدد اهتمامه بالتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة، بعد الفشل في ضمه خلال الصيف الماضي.

يوفنتوس يرغب في تحسين موسمه بعد البداية الكارثية للفريق والخروج من دوري أبطال أوروبا، والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس إلى جلب وجوه جديدة للفريق في يناير 2023 لتحسين قائمة الفريق من أجل المنافسة على التواجد في المربع الذهبي من الدوري الإيطالي، ويعد ديباي أحد أبرز الأسماء على قائمة "السيدة العجوز".