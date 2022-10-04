أخبار برشلونة: قلق على أومتيتي .. وتوتنهام يريد تير شتيجن

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022:

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هناك حالة من القلق لدى نادي برشلونة من وضعية الفرنسي صامويل أومتيتي مع نادي ليتشي الإيطالي.

أومتيتي انتقل إلى ليتشي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية 2022، حتى يتخلص برشلونة من جزء من راتبه خلال الموسم الحالي.

لكن القلق بدء يتسرب إلى برشلونة، حيث لم يلعب المدافع ولو دقيقة واحدة منذ انتقاله إلى ليتشي.

وتوجد شكوك لدى برشلونة من أن يقطع ليتشي إعارة أومتيتي في يناير المقبل، وهو ما يعني أن "البلوجرانا" سيعود لتحمل راتبه مرة أخرى.

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال سوسييداد يقترب من تجديد عقد نجمه الشاب مارتين زوبيمندي، والذي يعد هدفًا لبرشلونة.

برشلونة ينظر إلى زوبيمندي على أنه البديل المناسب بعد اقتراب مسيرة سيرجيو بوسكيتس من نهايتها مع النادي.

عقد مارتين زوبيمندي الحالي مع سوسييداد يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 60 مليون يورو، ويمتد لثلاث سنوات قادمة.

أكدت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يراقب ثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس راشفورد وديوجو دالوت.

وينتهي عقد الثنائي مع مانشستر يونايتد في صيف 2023، إلا أن "الشياطين الحمر" يملك بندًا لتمديد عقد راشفورد بشكل تلقائي حتى 2024.

وحسب التقرير، فإن برشلونة مهتم بالحصول على الثنائي خلال الصيف المقبل، في ظل إعجاب تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" بهما.

موقع "jeunesfooteux" أشار إلى أن نادي توتنهام الإنجليزي يرغب في الحصول على خدمات الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

توتنهام يرغب في الحصول على خدمات تير شتيجن ليحرس مرمى الفريق بدلًا من الفرنسي هوجو لوريس، الذي سيبلغ 36 عامًا في ديسمبر المقبل.

ومع دخول لوريس المرحلة الأخيرة في مسيرته، فإن تير شتيجن يعد أولوية حاليًا بالنسبة إلى توتنهام.