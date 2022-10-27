أخبار برشلونة: اهتمام بضم نجم آيندهوفن .. وخيارات جديدة لحراسة المرمى

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 27 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن برشلونة وضع لاعب الوسط الإيفواري إبراهيم سانجاري نجم نادي آيندهوفن الهولندي، ضمن أهدافه المحتملة في سوق الانتقالات.

برشلونة يبحث عن لاعب وسط مدافع كبديل محتمل لقائده سيرجيو بوسكيتس، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويعد سانجاري من بين أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا حاليًا، وهو ما جذب أنظار برشلونة من بين أندية أخرى إليه لمراقبته ومحاولة الحصول على خدماته.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يواصل مراقبة البرتغالي روبين نيفيش نجم وسط نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

التقرير أشار إلى أن برشلونة في محادثات متقدمة مع وولفرهامبتون من أجل ضم نيفيش في يناير المقبل.

ويحاول برشلونة ضم النجم البرتغالي في صفقة إعارة مع إلزامية الشراء، لكن لم يتم تحديد قيمة الصفقة بعد.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة يراقب المكسيكي إديسون ألفاريز نجم خط وسط نادي أياكس الهولندي.

ألفاريز تألق بشكل واضح مع أياكس خلال الموسم القليلة الماضية، وهو هدف لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ويعد نادي تشيلسي الإنجليزي من بين أبرز المهتمين بالحصول على ألفاريز، بعدما أخفق في ضمه خلال الصيف الماضي.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن برشلونة يفكر في خيارات جديدة لدعم مركز حراسة المرمى في المستقبل القريب في حالة استمرار أزمات الألماني مارك أندريه تير شتيجن مع الإصابات.

التقرير أكد أن برشلونة يراقب البرتغالي لويس ماكسيميانو حارس مرمى نادي لاتسيو، والفرنسي ألبان لافون حارس مرمى نادي فيورنتينا، ويضعهما على رأس خيارات حراسة المرمى.

ورغم تألق تير شتيجن خلال الموسم الحالي، إلا أن برشلونة قلق من تاريخ إصاباته، ولذلك يفكر النادي في الحصول على دعم في حراسة المرمى.