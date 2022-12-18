أخبار برشلونة اليوم: "البلوجرانا" مستعد لدفع سعر أمرابط .. وصراع رباعي على ديمبيلي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022:

صحيفة "Relevo" الإسبانية كشفت أن برشلونة مستعد لدفع القيمة التي يطلبها نادي فيورنتينا الإيطالي من أجل الحصول على خدمات النجم المغربي سفيان أمرابط.

أمرابط كان واحدًا من بين أفضل النجوم في بطولة كأس العالم 2022، وساعد منتخب المغرب في حصد المركز الرابع بمونديال قطر.

التقرير أشار إلى أن فيورنتينا يطلب 40 مليون يورو مقابل التخلي عن أمرابط، وهي القيمة التي يبدو برشلونة مستعدًا لدفعها.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن خيار تعاقد برشلونة مع الأرجنتيني خوان فويث ظهير نادي فياريال الإسباني أصبح غير ممكن في الوقت الحالي.

ويرتبط فويث حاليًا مع فياريال بعقد يمتد حتى صيف 2026، وبرشلونة لا يرغب في الدخول في مفاوضات مع "الغواصات الصفراء" بشأن اللاعب، رغم تألقه الشديد في ملعب "لا سيراميكا".

قدم نادي برشلونة التهنئة إلى أسطورته ليونيل ميسي، بعدما قاد منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب بطولة كأس العالم 2022 على حساب منتخب فرنسا.

ميسي، خريج أكاديمية "لا ماسيا" لعب مسيرته بالكامل مع برشلونة قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2021.

ونشر برشلونة صورة ميسي وهو يقبل كأس العالم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق: "أفضل من كان، وأفضل من سيكون".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت وجود صراع من أربعة أندية للحصول على خدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة.

ديمبيلي، ورغم تجديد عقده لمدة موسمين مع برشلونة في الصيف الماضي، يثير اهتمام عدد من الأندية بالفعل.

التقرير أشار إلى أندية وولفرهامبتون، وتوتنهام، وتشيلسي من الدوري الإنجليزي، إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي، يرغبون في الحصول على خدمات ديمبيلي.