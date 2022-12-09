أخبار برشلونة اليوم: لا مباريات؟ بيكيه ما زال في الواجهة!

تعرف على آخر أخبار برشلونة اليوم 9 ديسمبر 2022 وكافة الملفات والكواليس المتعلقة بالنادي الكتالوني.

لا يزال برشلونة مثيرًا للجدل حتى في فترة كأس العالم بنجومه الكبار الذين قدم كثير منهم أداء جيدًا في المونديال.

ولكن يظل جيرارد بيكيه منتسبًا لبرشلونة حتى بعد إعلان الاعتزال الرسمي كواحد من أهم أساطير الفريق عبر التاريخ.

أيضًا يطل كأس العالم بوجه مختلف بالنسبة لأنصار البلوجرانا، مع دعمهم لأسطورتهم ليونيل ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان.

مع تعيين ماتيو لاهوز حكمًا للمباراة الهامة بين الأرجنتين وهولندا، تذكر جمهور برشلونة السجل المظلم للحكم الإسباني مع أهم أسطورة في تاريخ البلوجرانا.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول برشلونة وكل ما يحيط بالنادي الكتالوني.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 "09-12-2022"

أفادت أنباء بوجود مشاكل بين جيرارد بيكيه، النجم المعتزل مؤخراً، وصديقته التي بسببها ترك المطربة شاكيرا والدة بنتيه ودخل في مشاكل قضائية.

وارتبط بيكيه منذ ستة أشهر تقريباً بكلارا تشيا، وظهر الثنائي معاً في العلن مؤخراً عقب فترة من التستر على العلاقة إبان أزمته مع شاكيرا.

وقالت "Socialite" إن العلاقة بين الثنائي انتهت والسبب هو حنين اللاعب لشاكيرا، وعلمه بقرب رحيلها للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

يستعد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز لإدارة واحدة من أهم مواجهات كأس العالم، بتواجده كحكم ساحة لمباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم.

الحكم القادم من مدينة فالنسيا يعتبر من المعجبين بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويقدره كثيرًا كلاعب محترف، ولكن الجانب المظلم بينهما لا يمكن تجاهله.