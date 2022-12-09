أخبار برشلونة اليوم: لا مباريات؟ بيكيه ما زال في الواجهة!

لا يزال برشلونة مثيرًا للجدل حتى في فترة كأس العالم بنجومه الكبار الذين قدم كثير منهم أداء جيدًا في المونديال.
ولكن يظل جيرارد بيكيه منتسبًا لبرشلونة حتى بعد إعلان الاعتزال الرسمي كواحد من أهم أساطير الفريق عبر التاريخ.
أيضًا يطل كأس العالم بوجه مختلف بالنسبة لأنصار البلوجرانا، مع دعمهم لأسطورتهم ليونيل ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان.
مع تعيين ماتيو لاهوز حكمًا للمباراة الهامة بين الأرجنتين وهولندا، تذكر جمهور برشلونة السجل المظلم للحكم الإسباني مع أهم أسطورة في تاريخ البلوجرانا.
سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022
في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول برشلونة وكل ما يحيط بالنادي الكتالوني.
أخبار برشلونة اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 "09-12-2022"
- بسبب شاكيرا .. انهيار علاقة بيكيه مع صديقته الجديدة
- بطاقة مارادونا وتسلل مثير للجدل .. تاريخ مُظلم لميسي مع لاهوز قبل موقعة هولندا
بسبب شاكيرا .. انهيار علاقة بيكيه مع صديقته الجديدة
أفادت أنباء بوجود مشاكل بين جيرارد بيكيه، النجم المعتزل مؤخراً، وصديقته التي بسببها ترك المطربة شاكيرا والدة بنتيه ودخل في مشاكل قضائية.
وارتبط بيكيه منذ ستة أشهر تقريباً بكلارا تشيا، وظهر الثنائي معاً في العلن مؤخراً عقب فترة من التستر على العلاقة إبان أزمته مع شاكيرا.
وقالت "Socialite" إن العلاقة بين الثنائي انتهت والسبب هو حنين اللاعب لشاكيرا، وعلمه بقرب رحيلها للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.
بطاقة مارادونا وتسلل مثير للجدل .. تاريخ مُظلم لميسي مع لاهوز قبل موقعة هولندا
يستعد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز لإدارة واحدة من أهم مواجهات كأس العالم، بتواجده كحكم ساحة لمباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم.
الحكم القادم من مدينة فالنسيا يعتبر من المعجبين بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويقدره كثيرًا كلاعب محترف، ولكن الجانب المظلم بينهما لا يمكن تجاهله.
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | استاد 974.. ملايين متحركة وملعب فريد من نوعه!
- شبه نفسه بجثة والدته و"المؤخرة المرتعشة".. أغرب تصريحات فان خال
- هولندا والأرجنتين في صورة .. هدف أيقوني في 98 ولقب لا يُنسى
- فريق الأحلام .. التشكيل المثالي للعرب في مونديال 2022
- ضحية ومدرب فاشل .. نجوم قمة هولندا والأرجنتين بمونديال 2014، أين هم الآن؟