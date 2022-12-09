بطاقة مارادونا وتسلل مثير للجدل .. تاريخ مُظلم لميسي مع لاهوز قبل موقعة هولندا

أرقام تاريخية للحكم الإسباني في المونديال

يستعد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز لإدارة واحدة من أهم مواجهات كأس العالم، بتواجده كحكم ساحة لمباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم.

الحكم القادم من مدينة فالنسيا يعتبر من المعجبين بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويقدره كثيرًا كلاعب محترف، ولكن الجانب المظلم بينهما لا يمكن تجاهله.

قميص مارادونا

في نوفمبر 2020 أراد ميسي تكريم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا بعد وفاته، لذلك قام بخلع قميص برشلونة وأظهر قميص نادي نيولز أولد بويز الذي حمل اسم مارادونا والرقم 10.

ورغم حالة التأثر التي كان يعيشها العالم بتلك الفترة بعد وفاة النجم الأسطوري، إلا أن لاهوز قرر تطبيق القانون بصرامة ومنح ميسي البطاقة الصفراء.

وقال لاهوز في تقريره الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية:"في الدقيقة 73، تم معاقبة ميسي بسبب خلع قميصه بعد التسجيل وإظهار قميص نيولز أولد بويز من موسم 93/94 مع الرقم 10 على ظهره".

ومن جانبها قررت اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني، فرض غرامة قدرها 600 يورو على ميسي و180 على برشلونة بسبب واقعة خلع القميص.

وهناك واقعة أخرى بارزة أيضًا حدثت في عام 2014، بعدما ألغى لاهوز هدفًا لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد بسبب التسلل، وهي الواقعة التي أثارت حالة شديدة من الجدل وقتها بسبب عدم وجود تقنية الفيديو.

مونديال تاريخي للاهوز

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ومن الناحية الشخصية ستكون مباراة تاريخية للاهوز عندما يدير لقاء الأرجنتين مع هولندا، لأنها ستكون مباراته الخامسة في كأس العالم، ولم يتفوق عليه في إسبانيا سوى الحكم الأسطوري خوان جارديزابال الذي أدار 7 مباريات من قبل.

وقام الحكم الإسباني بإدارة مواجهة قطر والسنغال، قبل الظهور مرة أخرى في لقاء إيران والولايات المتحدة الأمريكية بالمونديال الحالي، وظهر كذلك في كأس العالم روسيا 2018 في مباراتي الدنمارك وأستراليا وأيسلندا مع كرواتيا، كما ظهر كحكم رابع في 3 مباريات.

وسيتفوق الحكم الإسباني المميز على ميدينا كانتاليخو رئيسه الحالي باللجنة الفنية للحكام في إسبانيا، في عدد الظهور بمباريات كأس العالم، حيث يمتلك كانتاليخو في رصيده 4 مباريات في مونديال ألمانيا 2006.