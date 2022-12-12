أخبار برشلونة اليوم: صفقة كانتي تقترب .. واهتمام بضم أوناحي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة قد أغلق عمليًا صفقة التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط نادي تشيلسي الإنجليزي.

كانتي يعاني من الإصابات منذ بداية الموسم، وغاب عن عدد كبير من مباريات "البلوز" بالإضافة إلى غيابه عن منافسات كأس العالم 2022.

برشلونة اقترب بالفعل من إغلاق الصفقة، وذلك بعدما توصل إلى اتفاق مع ممثلي كانتي واللاعب نفسه، ومن المتوقع أن ينضم الفرنسي الدولي إلى "البلوجرانا" في يناير المقبل.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة يراقب عن كثب مستوى يوسيب يورانوفيتش ظهير منتخب كرواتيا خلال منافسات كأس العالم 2022.

مدافع سلتيك الاسكتلندي يعد من بين أبرز نجوم كرواتيا في كأس العالم 2022، وكان من أسباب وصول منتخب بلاده إلى المربع الذهبي.

ومع رغبة برشلونة في تدعيم مركز الظهير الأيمن، فإن يورانوفيتش يعد هدفًا مثاليًا للنادي الكتالوني.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت عن انضمام برشلونة إلى سباق التعاقد مع الهولندي دينزل دومفريس ظهير نادي إنتر الإيطالي.

أسهم دومفريس ارتفعت بشكل كبير لدى الأندية المهتمة بخدماته بسبب الأداء الذي قدمه مع هولندا في كأس العالم 2022.

برشلونة قرر بالفعل دخول سوق الانتقالات الشتوية بحثًا عن ظهير جديد، وحسب التقرير فإن دومفريس قادر على ملائمة متطلبات تشافي.

لن يمر تألق منتخب المغرب في منافسات بطولة كأس العالم 2022 مرور الكرام على الأندية الأوروبية الكبرى، التي ستتصارع بالتأكيد على عدد من نجوم "أسود الأطلس" في المونديال، وعلى رأسهم لاعب الوسط عز الدين أوناحي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن اهتمام نادي برشلونة بالحصول على خدمات لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا، حيث وصفته الصحيفة الكتالونية بأنه أحد المفاجآت السارة في مونديال قطر. (طالع التفاصيل)