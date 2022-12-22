أخبار برشلونة اليوم: توريس يرغب في الرحيل .. وتجاهل نجم مانشستر سيتي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد أن فيران توريس جناح برشلونة يفكر جديًا في الرحيل عن "البلوجرانا" خلال الفترة المقبلة.

التقرير أشار إلى أن توريس لا يرغب في أن يكون الخيار الثاني في خطط تشافي، وأنه يفكر في الرحيل من أجل الحصول على المزيد من الدقائق.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن هيكتور بيليرين سيبقى مع برشلونة حتى نهاية الموسم، رغم التقارير التي أكدت رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

استمرار بيليرين مع برشلونة يأتي في ظل عدم قدرة النادي على تأمين التعاقد مع ظهير أيمن جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يبدو أن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الدرامية لصفوف فريق برشلونة الإسباني لن تحدث، حيث توصل البرغوث إلى اتفاق شفهي مع إدارة باريس سان جيرمان بتمديد تعاقده.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت بعض التقارير التي تشير إلى رغبة رئيس برشلونة جوان لابورتا في استغلال فترة راحة ميسي الحالية والتحدث معه من أجل إقناعه بالعودة.(اقرأ التفاصيل)

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة لم يعد مهتمًا بفكرة التعاقد مع الألماني إلكاي جوندوان لاعب خط وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بصفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم.

ويأتي ذلك على الرغم من أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يقدر خبرة النجم الألماني، إلا أن إدارة برشلونة لديها شكوك بسبب تقدم جوندوان في العمر.